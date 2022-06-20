Визит лидеров Франции, Германии и Италии в Киев в прошлую пятницу, 16 июня, задержался. Причина - авария на железной дороге Польши. Об этом сообщает польское издание RMF.

По информации издания, незадолго до запланированного проезда спецпоезда лидеров трех европейских стран на польской стороне перед границей была разорвана тяговая сеть.

В частности, по данным польских журналистов, за три часа до отъезда европейских лидеров в поезде Перемышль-Одесса сломался пантограф и оборвались кабели электросети. В связи с этим трем президентам пришлось добираться до Львова в составе колонны автомобилей, и уже там они пересели на спецпоезд.

Инцидент на железной дороге расследуют польские спецслужбы. На данном этапе, по их мнению, нет оснований трактовать этот инцидент как диверсию.

Напомним, что утром 16 июня на киевский вокзал прибыл поезд с премьер-министром Италии Марио Драги, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном. Следом за ними на встречу с Владимиром Зеленским по железной дороге приехал президент Румынии Йоханнис. Лидеры стран приезжают в Украину на поезде, так как воздушное пространство над Украиной закрыто из-за войны.