Громкий секс-скандал разгорается вокруг ректора Киевского национального университета им. Т. Шевченко Владимира Бугрова. В соцсети “слили” личную переписку сексуального характера, которую ректор якобы вел со студентками вуза.

Эта информация распространилась через анонимный Телеграм-канал, созданный специально под эти цели. А оттуда переписки уже попали на страницы СМИ. А Бугрову пришлось публично оправдываться и опровергать связи со студентками.

“Страна” собрала все подробности секс-скандала в КНУ им. Т.Шевченко.

"Хочу к тебе на стол". Интимные переписки от имени Бугрова

В Telegram 3 февраля появился анонимный канал “Бугров leaks", где выложили скриншоты переписок и видео интимного характера. Их автор утверждал, что такая информация свидетельствует об интимных связях ректора КНУ со студентками и сотрудницами вуза.

На скринах переписок (подлинность которых, впрочем, не подтверждена и вызывает большие сомнения) видно, как человек под ником Volodymyr Bugrov ведет с девушками интимные переписки, высылая им фото своих гениталий.

В ответ он также получает порнографические фото и видео, а также следующие сообщения:

"Я так завелась сейчас";

"Как я хочу тра*х*ться";

"Я хочу, чтобы хорошо меня оттр***л";

"Котенок ты сегодня был непревзойденным";

"Хочу к тебе на стол".

Автор анонимного Telegram-канала утверждает, что руководитель вуза вел пикантную переписку с первокурсницей, которой предлагал "отдохнуть от рабочей рутины" в загородном доме.

Telegram-канал предоставил скрины переписки пользователя Volodymyr Bugrov с Mary и "Катей Ягідкой 1 курс". В частности, Mary пишет о том, что Bugrov женат и ей "будет сложно". Но Bugrov все же приглашает ее в загородный дом показать "солнечные панели на крыше".

"Посидим хорошо в бане, есть куча вкусных напитков. Как раз отдохнешь от рабочей рутины", – пишет Bugrov в одном из сообщений и намекает на то, что у Mary скоро зачеты.

В чате с "Катей Ягідкой 1 курс" Bugrov прямо намекает, что надо сделать, чтобы "сдать сессию автоматом" и присылает порнографические картинки.

На нескольких видео, обнародованных в канале, девушка, предположительно, студентка, обращается к получателю сообщения "ВА" (полное имя ректора вуза — Владимир Анатольевич Бугров, — ред.), рассказывая, что он ждет "ее и Юлю", хочет "тусовку с Юлей и Аней" и "фотографии девушек".

Кроме того, в Телеграм-канал было загружено видео другой предполагаемой студентки КНУ, на котором она предстала полностью оголенной и обратилась к получателю "Киць" (Котеночек). Переписка с этой девушкой (в скриншотах она подписана как Мария Горбань) началась 21 июня 2021 года.

Также был выложен открытый текст письма на имя Бугрова, для СМИ и соцсетей с неуказанным авторством. В письме указывается, что Бугров якобы отказался пройти полиграф и предоставить телефоны для экспертных исследований и установления подлинности его переписок с девушками.

"Бугров имел внебрачные сексуальные контакты с четырьмя девушками, в том числе со мной. Кроме того, с шестью девочками, в том числе несовершеннолетними", – говорится в тексте письма.

Правда, по тексту видно, что само письмо написано наспех и с грамматическими ошибками, словно текст сначала написали на русском, а потом прогнали через онлайн-переводчик, даже не перечитав.

Тем не менее, анонимная автор письма утверждает, что начала отношения с Бугровым во время второго тура выборов ректора КНУ по его инициативе.

"Я была студенткой и работала на фирме отца. Бугров умеет хорошо подать девушке, влюбить в себя. Он меня убеждал, что он фактически не женат и планирует создавать со мной семью. Я ему искренне верила и даже дала ему на агитационную работу 20 тысяч долларов как вклад в нашу будущую семью. (Деньги) я одолжила у отца. Мы с Бугровым встречались у него на даче, или у меня дома", – пишет она.

Именно эта неизвестная девушка, как она утверждает в письме, и стала источником “слива”. По ее словам, она заподозрила его в изменах, и пока Бугров спал, залезла в его телефон и скачала все его переписки. Затем якобы Бугров узнал об этом и начал угрожать девушке, из-за чего она покинула Украину.

Но переписка якобы ректора со студентками касается не только интима.

В секс-скандале с участием Бугрова также всплывают имена политиков, которые якобы покрывали его действия. Это якобы министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, нардепы от "Слуги народа" Сергей Бабак и Даниил Гетманцев.

В Телеграм-канале опубликовано письмо от предполагаемой преподавательницы вуза, которое якобы было отправлено проректорам КНУ. В нем автор утверждает, что ее дочь учится в КНУ, а Бугров должен быть уволен с поста ректора за аморальность и растление студенток.

"Что нам делать, мы пока не знаем. Ищем срочно выход, и уже определенные планы есть. Уверены, что такой подонок, как Бугров, не может больше быть ректором КНУ, но и не хочется слыть обличителями, даже такого подонка, как Бугров, потому что не хочется позора для наших дочерей, других девушек и для нас, как преподавателей… Не хочется огромного скандала на сексуальной почве для нашего университета", — говорится в документе.

Помимо этого в письме упомянуты имена украинских политиков и чиновников.

"Есть огромный у нас страх мести и расправы Бугрова, ведь его очень покрывают Шкарлет, семья депутатов Стефанчуков и, в частности, Председатель Верховной рады (Руслан) Стефанчук… депутаты (из фракции "Слуга народа" Сергей) Бабак, (Даниил) Гетманцев и др. Его покрывают в Офисе Президента, его покрывает СБУ в лице Сайнецкого, который в последнее время не вылезает из его кабинета…", — утверждает автор письма, добавив, что следы "сексуальных преступлений" будут уничтожены при посредничестве некоего "Тищенко". Предположительно, речь идет о заместителе главы фракции "Слуга народа" Николае Тищенко.

Автор анонимного Телеграм-канала также опубликовал пост, в котором указал, что файлы из "слива" были отправлены по меньшей мере 20 тысячам преподавателей КНУ и других вузов, а также студентам в несколько этапов рассылок — с 31 января по 2 февраля текущего года. При этом в публикации говорится, что авторы возможного взлома неизвестны, а дата создания документов — 29 декабря 2021 года.

"В переписку добавили "клубничку". Реакция Бугрова

Ректор КНУ им. Т.Шевченко утверждает, что его “заказали”, и вся история с якобы домогательствами к студенткам - фейк.

А вот сама переписка - фейк только наполовину.

"Против меня велась специальная операция с целью дискредитации. Возможно, с привлечением бывших сотрудников правоохранительных органов. Там есть фрагменты моей реальной переписки, но не с этими людьми, а с другими. Она своеобразно скомпилирована, туда добавили "клубничку", чтобы привлечь внимание. Это классическая спецоперация, где сначала нужно на "сексе и наркотиках" скомпроментировать человека, а потом обвинить его в коррупции", - отмечает в комментарии "Стране" Владимир Бугров.

Ректор утверждает, что никогда не вел подобных сексуальных переписок со студентками и не вступал с ними в интимную связь.

При этом он уточнил, что имена некоторых девушек, обнародованных в сриншотах, реальны - это действительно учащиеся КНУ им. Т. Шевченко. По словам Бугрова, авторы вымышленного секс-скандала "подставили" и скомпрометировали этих девушек так же, как и его самого.

"Большая часть имен девушек мне знакомы, но я не вел с ними сексуальную переписку. Одна из девушек, которых тоже втянули в этот скандал, поддерживала меня на выборах ректора и инициировала обращения к президенту и премьер-министру с просьбой назначить меня на эту должность. Я убежден, что ее "бьют" те, кто проиграл те выборы, за то, что она выразила поддержку мне от имени студенчества. Мне искренне жаль, что ее втянули в эту ситуацию, как и других. Нечистоплотные "заказчики" скандала создают "выжженное поле" вокруг людей, которые меня поддерживали на выборах", - отметил Бугров.

Студентка КНУ им. Шевченко Мария Горбань, которая фигурирует в сексуальной переписке, в комментарии «Стране» заявила, что оказалась втянута в эту историю из-за ее активной поддержки Бугрова на выборах ректора в 2020 году.

Она инициировала открытое письмо правительству в поддержку Бугрова.

"Я поддерживала Владимира Анатольевича на выборах ректора и в декабре 2020 года, когда было несоответствие уставу и закону о назначении ректора на должность, инициировала открытое письмо в правительство, МОН, Верховную Раду в его поддержку. Поэтому думаю, что фигурирую в нынешнем скандале именно из-за этого", - объясняет она.

Мария также добавила, что 17 января бывший проректор КНУ Александр Рожко, который является оппонентом Бугрова, разослал письмо членам Ученого Совета, где упоминал аудиторскую проверку и персонально только ее.

"После этого начались анонимные письма и звонки моим родителям", - рассказывает Мария.

Студентка считает, что все переписки, которые якобы велись от лица Бугрова, были скомпилированы. Она отрицает, что вела с ректором интимную переписку. Несмотря на это, Мария и ее семья продолжают подвергаться давлению и угрозам.

"Сейчас идет давление на меня и мою семью, буллинг в публичной плоскости и угрозы от анонимов. Поэтому я работаю с юристами и подаю заявления в соответствующие правоохранительные органы", - подытожила студентка.

У самого Бугрова есть несколько версий, кто может стоять за организацией секс-скандала вокруг его имени.

Первая - сугубо хозяйственная.

Бугров предполагает, что заказчиками информкампании против него могут быть несколько человек из бывшего руководства вуза, которые могут быть причастны к растрате университетских средств.

По словам ректора, атака на него началась после проверки Госаудиторской службы, которая в декабре 2021 года обнаружила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности вуза за период, пока его возглавляли предшественники Бугрова. В частности, по данным проверки были выявлены нарушения, касающиеся неравномерного распределения квартир среди работников университета, необоснованных доплат и оплаты фиктивных услуг.

"Госаудиторская служба проводила проверку в нашем университете и обнаружила, что некоторые люди из предыдущего руководства, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность, допустили нарушения. Я сейчас, как руководитель, должен эти нарушения устранить и не допускать их. А виновных нужно привлечь к ответственности. И как раз когда аудиторская служба начала искать виноватых, на меня началось давление", - считает Владимир Бугров.

К слову, вслед за публикацией якобы переписок Бугрова со студентками на анонимных Телеграм-каналах начали появляться результаты проверки деятельности университета Государственной аудиторской службой Украины. Без имен, но с явным намеком на то, что это Бугров, а не другие должностные лица, злоупотреблял средствами вуза.

"На самом деле, все нарушения, которые обнаружила аудиторская служба, касались периода с 2018 по 2020 год, еще до моего прихода на должность ректора", - сообщает Бугров.

Вторая версия - строительный спор.

В 2000-х годах большие территории университета ушли под застройку. Накануне секс-скандала к ректору вуза начали обращаться застройщики с просьбами вернуться к старым проектам застройки территории КНУ им. Т.Шевченко. Бугров отказал.

"Сигнал о том, что я кому-то перешел дорогу по этому вопросу, я получил еще в октябре. Государство выделило нам 100 млн грн на начало нового строительства общежития для студентов на 1000 мест. Любые инвестиционные проекты на территории вуза невозможны, потому что тогда негде будет строить ни учебные корпусы, ни общежития. Только мы утвердили на Ученом совете ориентировочный план застройки студгородка (исключительно под корпусы и общежития), на следующий же день одна общественная организация, с аналогичным названием одному Телегам-каналу, потребовала предоставить ей план этой застройки. С этим я и связываю нынешнюю атаку на меня и мое окружение. Мы помешали неким бизнес-интересам", - утверждает Владимир Бугров.

Впрочем, на просьбу "Страны" назвать конкретные имена заказчиков этой атаки Бугров отказался, сославшись на то, что этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы.

Бугров отметил, что сейчас оказывается давление на него и его семью с требованием, чтобы он ушел с должности ректора.

Бугров обратился в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств этого дела.

На скандал уже отреагировало Министерство образования и науки Украины. Там заявили, что не получали обращений о домогательствах к студенткам со стороны ректора КНУ им. Т.Г. Шевченко Владимира Бугрова.