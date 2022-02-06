Скандально известная после появления в откровенном платье во львовской мэрии с бывшим замминистра образования Игорем Гарбаруком Кристина Тышкун, после затишья в течение месяца, снова опубликовала снимок в Instagram. На этот раз она сфотографировалась с ректором Киевского Национального университета имени Т. Шевченко Владимиром Бугровым.

В этот раз девушка обошлась без декольте и вечернего макияжа и предстала в деловом костюме – правда, с мини-юбкой и ботфортами.

"С ректором одного из самых старых и уважаемых учебных заведений нашей страны", - подписала фото Тышкун.

Интересно, что появление этого фото совпало со скандалом, который разворачивается в сети вокруг Бугрова. В телеграм-каналах публикуют якобы слив переписок сексуального характера Бугрова со студентками университета.

Сам Бугров считает, что его хотят сместить с поста ректора университета из-за нежелания "покрывать" нарушения в деятельности прежних руководителей КНУ. Также он сообщил, что аккаунты руководства вуза взламывались ради постановочных переписок.

"Но если по итогу Бугрова все же уволят, то от Кристины Тышкун, с которой ректор зачем-то сфотографировался в нынешней непростой для себя ситуации, чиновники и прочие начальники будут убегать со скоростью гепардов - чтоб та не успела с ними совместное фото сделать", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что в конце прошлого года Кабинет Министров Украины уволил замминистра образования Игоря Гарбарука, попавшего в скандал из-за фото со своей помощницей Кристиной Тышкун в откровенном платье. Девушка пришла во львовскую мэрию в облегающем вечернем платье с большим вырезом на груди. Образ дополнял крестик, надетый поверх платья. Кроме того, Тышкун была ярко накрашена: ее губы были подведены красной губной помадой.

В комментариях девушку раскритиковали за откровенный наряд, который она надела в мэрию.

Замминистра образования Гарбарук отреагировал на данную ситуацию, процитировав в Facebook стихотворение Редьярда Киплинга.

"Страна" подробно разбиралась в этой скандальной истории здесь.