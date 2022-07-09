В Сети появилось видео работы немецкой 155-мм САУ PzH 2000, находящейся на вооружении ВСУ.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Сообщается, что установка выдает четыре выстрела за 29 секунд.

Самоходная гусеничная артиллерийская установка (САУ) PzH 2000 на базе танка “Леопард-2” выпускается серийно с 1998 года. Корпус и башня имеют стальное бронирование, защищающее экипаж от пуль стрелкового оружия калибра 14,5 мм, а также больших обломков артиллерийских снарядов и мин. В наиболее ответственных местах САУ PzH 2000 сверху покрывает реактивная броня, предохраняющая от кассетных боеприпасов.

На САУ PzH 2000 применена новаторская система модульных метательных зарядов MTLS, что увеличивает скорострельность, препятствует образованию нагара в канале ствола, увеличивает дальность стрельбы и уменьшает риск возгорания.

Ранее мы писали, что Германия и Нидерланды передадут Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок немецкого производства Panzerhaubitze 2000. Известно, что обе страны передали Украине 12 таких САУ: Германия - семь и Нидерланды - пять.

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