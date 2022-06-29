Норвегия согласовала передачу Украине трех ракетных систем MLRS M270 в рамках сотрудничества с Великобританией. Об этом сообщает Минобороны Норвегии.



По словам главы оборонного ведомства Бьорна Арильда Грама, Норвегия предоставит установки, которые находятся на хранении и нуждаются в модернизации.

Всего в Норвегии хранятся 12 ракетных систем. Также Украина получит еще 5 тысяч гранат.

Стоит отметить, что M270 - это гусеничная реактивная установка, которая может вести огонь на дистанцию до 300 км в зависимости от ракеты. Их используют для уничтожения закрытых огневых позиций, легкобронированных целей, командных пунктов.

Как писала "Страна", в июне Норвегия передала ВСУ 22 155-миллиметровые самоходные гаубицы М109 с боеприпасами.

Напомним, ВСУ уже используют на передовой переданные Норвегией гаубицы М109А3.

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