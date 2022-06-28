Норвегия отклонила российскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

Об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на МИД страны.

В апреле глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт объявила о закрытии этого пункта для грузовиков из России. Помимо этого, российским судам, за исключением рыбловных, запретили заходить в норвежские порты.



"Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года", - отметили в министерстве.



По данным телеканала E24, сейчас на КПП находится около 20 тонн товаров, предназначенных для российских поселений на Шпицбергене.



Как писала "Страна", ранее генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил, что российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста "Арктикуголь" с просьбой снять запрет на транзит грузов в российские поселки на архипелаге. По его словам, документ составили 25 мая.

Мы также сообщали, что 18 июня Литва прекратила транзит подсанкционных грузов в Калининград. Запрет касается длинного списка грузов, подпадающих под санкции Евросоюза.