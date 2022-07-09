Владимир Зеленский записал новое видеообращение из поезда.

По его словам, он возвращается с Днепропетровщины, где награждал и благодарил военных на передовой и в больнице имени Мечникова.

Также он заявил, что вчера было его уже 24-е обращение в парламенты стран ЕС и первое, сделанное вблизи передовой.

"Надеюсь, что и три других страны ЕС почувствуют, что эти мои обращения не о политике, а о защите нашей общей свободы, а значит мы придем к тому, что однажды смогу сказать: все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше, чем любые российские манипуляции", - сказал Зеленский.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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