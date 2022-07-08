Президент Украины Владимир Зеленский посетил свой родной Криворожский район, который подвергается обстрелам российских оккупантов, и побывал на передовых позициях в Днепропетровской области.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Президент пообщался с украинскими бойцами и вручил им награды. Также он совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях.

Напомним, ранее Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Лисичанске и Соледаре.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

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