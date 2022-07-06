В ночь на 6 июля россияне снова ударили по Криворожскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, удар наносился из артиллерии по Широковской громаде. Войска РФ стреляли по селу Шестерня. Повреждено несколько жилых домов. Люди, к счастью, не пострадали, сообщил Резниченко.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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