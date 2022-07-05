Появилось видео, как украинские военные сбили шесть российских ракет над Днепропетровской областью
Появилось видео, как украинская армия сбивала шесть ракет, запущенных российскими оккупантами по Днепропетровской области сегодня утром.
Ролик опубликовал глава штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан в своем Facebook.
"Сегодня в 3:50 утра, с побережья Черного моря, в районе мыса Тарханкут , российские корабли выпустили по Днепру шесть крылатых ракет класса калибр. Очевидно что варвары наметили себе цели в Днепре и могли пострадать мирные жители. Все ракеты были успешно сбиты", - сообщает Корбан.
Напомним, утром россияне совершили ракетную атаку на Днепропетровскую область. Всего было выпущено 7 ракет, 6 из них ВСУ сбили над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре обломки сбитой ракеты спровоцировали возгорание. Спасатели усмирили огонь, никто не пострадал. В Покрове "прилет" пришелся на частный сектор. Уничтожены несколько домов, еще в нескольких повыбивало окна. Из-за взрыва возник пожар.
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