Появилось видео, как украинская армия сбивала шесть ракет, запущенных российскими оккупантами по Днепропетровской области сегодня утром.

Ролик опубликовал глава штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан в своем Facebook.

"Сегодня в 3:50 утра, с побережья Черного моря, в районе мыса Тарханкут , российские корабли выпустили по Днепру шесть крылатых ракет класса калибр. Очевидно что варвары наметили себе цели в Днепре и могли пострадать мирные жители. Все ракеты были успешно сбиты", - сообщает Корбан.

Напомним, утром россияне совершили ракетную атаку на Днепропетровскую область. Всего было выпущено 7 ракет, 6 из них ВСУ сбили над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре обломки сбитой ракеты спровоцировали возгорание. Спасатели усмирили огонь, никто не пострадал. В Покрове "прилет" пришелся на частный сектор. Уничтожены несколько домов, еще в нескольких повыбивало окна. Из-за взрыва возник пожар.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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