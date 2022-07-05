Россияне нанесли ракетный удар по учебному заведению в Салтовском районе Харькова. Фото
Минувшей ночью противник ударил ракетой по учебному заведению в Салтовском районе Харькова. Частично повреждено здание, рядом образовалась воронка. Кроме охранника на месте никого не было, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Харьковской области российские оккупанты обстреляли из артиллерии и РСЗО населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов. Там повреждены частные дома, были пожары открытых территориях.
В результате обстрелов в Кутузовке Харьковского района ранена 81-летняя женщина.
Напомним, Харьков подвергается обстрелам каждый день. Вчера россияне разбомбили школу в Шевченковском районе Харькова.
Днем ранее оккупанты нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.