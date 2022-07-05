Минувшей ночью противник ударил ракетой по учебному заведению в Салтовском районе Харькова. Частично повреждено здание, рядом образовалась воронка. Кроме охранника на месте никого не было, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харьковской области российские оккупанты обстреляли из артиллерии и РСЗО населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов. Там повреждены частные дома, были пожары открытых территориях.

В результате обстрелов в Кутузовке Харьковского района ранена 81-летняя женщина.

Напомним, Харьков подвергается обстрелам каждый день. Вчера россияне разбомбили школу в Шевченковском районе Харькова.

Днем ранее оккупанты нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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