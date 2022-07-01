С Харьковского горсовета начали демонтировать серп и молот, о чем накануне распорядился мэр города Игорь Терехов.

На фото видно, как к зданию горсовета подогнали строительную технику с подъемником. Идут работы.

Напомним, что ранее Харьковский горсовет отказывался демонтировать со своего здания герб Украинской ССР. В мэрии ссылались на то, что здание является памятником истории и архитектуры местного значения. Решения об этом статусе были приняты в 1972 и 1980 годах.

Однако позже мэр города Игорь Терехов распорядился демонтировать со здания горсовета советский герб с серпом и молотом, размещенный на фасаде.

Напомним, что в Харькове не хотят переименовывать улицу Пушкинскую и станцию метро, названную в честь русского классика. Об этом сообщил мэр города в комментарии "Радио Свобода".

"В чем виноват Пушкин? Что родился Путин? Тем более Пушкин – всемирно известный поэт, так же, как и Лермонтов. Есть и другие выдающиеся поэты, писатели, художники. Не надо всех под одну расческу. Мы учились на замечательных поэмах Пушкина и Лермонтова. И Пушкинская останется Пушкинской. У нас есть улица Пушкинская, у нас есть станция метро имени Пушкина. Это пусть остается", – сказал Терехов.