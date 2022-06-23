Харьковский русский драмтеатр больше не будет носить имя Пушкина и не будет называться русским. Теперь его переименуют в просто "Харьковский академический драматический театр".

Предложение о переименовании поступило от трудового коллектива, сообщили в облсовете.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения России в Украину переименования происходят повсеместно. Так, из названия Одесского русского театра убрали слово "русский", "Русское радио Украина" переименовали в радио "Байрактар". А в Киеве переименуют станции метро: "Льва Толстого" станет "Василия Стуса", "Минская" - "Варшавской".

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.