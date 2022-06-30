Харьковский горсовет отказался демонтировать со своего здания герб Украинской ССР.

Об этом было заявлено в ответе юридического департамента горсовета на запрос депутата горсовета от партии "Европейская солидарность" Галины Куц.

В мэрии сослались на то, что здание является памятником истории и архитектуры местного значения. Решения об этом статусе были приняты в 1972 и 1980 годах.

Между тем в мае в Харькове возле ТРЦ "Французский бульвар" снесли памятник русскому князю Александру Невскому. Бронзовую фигуру зацепили тросом и повалили при помощи грузовика.

Также в мае Харьков разорвал побратимские отношения с городами России. Соответствующее решение единогласно приняли депутаты на внеочередной сессии Харьковского горсовета. Вместе с тем горсовет принял решение об изменении названий трех улиц и района, связанных с Россией: Московский проспект переименовали в проспект Героев Харькова; Белгородский спуск стал улицей Героев спасателей; Белгородское шоссе переименовали в Харьковское шоссе; Московский район переименовали в район Салтовский.