В украинской столице намерены демонтировать или перенести 32 памятника деятелям советских времен. Список этих объектов опубликовало Министерство культуры Украины.

Львиную долю списка составляют памятники Ленину - их в Киеве до сих пор уцелело 11 штук. Кроме того, дважды упоминается глава ЧК Феликс Дзержинский и писатель Николай Островский. Есть в списке и такой объект, как копия известного памятника "Булыжник - оружие пролетариата".

Любопытно, что в списке отсутствуют такие многократно обсуждавшиеся памятники, как Ватутину в Мариинском парке и Щорсу на бульваре Тараса Шевченко.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Киеве переименуют станции метро.

Также мы сообщали, что киевляне проголосовали за новые названия улиц.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.