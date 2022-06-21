Киевская мэрия опубликовала результаты голосования по дерусификации улиц Киева. Утверждать их в дальнейшем должен будет Киевсовет.

Согласно результатам голосования, улицу Булгакова теперь могут переименовать в Гулака-Артемовского. Улицу Ватутина - в Территориальной обороны (вариант с оуновцем Грицаем не прошел).

Улицу Льва Толстого - в Украинских героев. А одноименную площадь - в Старокиевскую.

Улицу Володи Дубинина переназовут в честь американского писателя Рея Брэдбери.

Пушкинская может стать улицей Евгения Чикаленко. Маршала Малиновского - улицей "Героев полка Азов". Проспект Маяковского - Червоной Калини.

Улицу Бакунина (известный теоретик анархизма) хотят назвать в честь писателя Уласа Самчука. Самчук был редактором газеты "Волынь", которая выходила в Ровно при нацистской оккупации. На ее страницах публиковались антисемитские материалы.

Улицу, названную в честь немецкого философа Энгельса предлагают переименовать в честь художника Сластиона Опанаса, как и одноименный переулок.

Улицы Маркса (их три в Киеве) могут теперь назвать в честь Гете и языкового активиста и политолога Алексея Куренного. Третья улица Маркса станет просто "Гуцульской".

Улицу Беломорскую переименуют в честь убитой в Херсоне активистки Екатерины Гандзюк, а Волгоградскую - в честь погибшего на войне активиста Романа Ратушного.

Брестскую улицу хотят назвать в честь белорусского революционера Кастуся Калиновского, а улица Героев войны может стать улицей Украинских повстанцев.

Улицу, названную в честь подпольщицы Ульяны Громовой хотят назвать "Медной". Также предлагают переименовать улицу Зои Космодемьянской в честь офицера ЗУНР Софии Галечко.

Выборгский переулок может стать Попаснянским, в честь города на Донбассе. А переименовать улицу Кузбасскую в Донбасскую - не хватает голосов, лидирует вариант "Латвийвская".

Волжская может стать Гайдамацкой, как и одноименный переулок, улица Грозненская может стать Ичкерской, а улицу Теодора Драйзера хотят переименовать в честь Хэмингуэя.

Изменения могут коснуться и космических топонимов.

Улицу Космонавта Волкова хотят переименовать в честь космонавта Поповича, а проспект Гагарина - в проспект космонавта Каденюка.

Отдельно стоит коснуться блока минеральных вод. Улица Кисловодская может стать "Миргородской", а переулок Кисловодский - "Моршинским".

По результатам голосования, улицу и площадь Тульскую на Оболони могут назвать "Героев УПА".

А улицу имени погибшего под Полтавой советского генерала Тупикова (Соломенский район) могут переименовать в честь Андрея Мельника. Мельник - глава одной из ветвей ОУН, которая считалась более лояльной к гитлеровцам.

С полным списком победивших вариантов можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как в Киеве переименуют станции метро.

Также мы подробно рассказывали, как хотят дерусифицировать улицы в Киеве.

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