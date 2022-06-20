"Глава" "ДНР" Денис Пушилин издал "указ" "о присвоении наименований, переименовании географических объектов и составных частей населенных пунктов "республики".

Об этом пишут российские СМИ.

"Указ" отталкивается от "закона" от 25 марта, который регулирует вопросы управления на свежезахваченных территориях. Согласно п.2 "указа", вопрос ляжет на плечи местных "администраций".

"То есть, переименование, вероятно, будет нацелено на смену названий улиц и переулков в населенных пунктах Донбасса, находившихся до 24 февраля под контролем Украины... Видимо, хотят менять топонимы, которые появились на Донбассе после Евромайдана и в ходе АТО/ООС", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее сообщалось, что Пушилин рассчитывает на окончание войны в Украине до конца года.

Также мы писали, что Пушилин заявил о планах "возродить" в Донецке ФК "Шахтер" и возобновить работу заводов Мариуполя.

Кроме того, мы рассказывали, как в Киеве хотят дерусифицировать улицы.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.