Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим отказом признать "ЛДНР", вызвал бурное обсуждение, которое продолжается уже второй день и в Украине, и в России.

Напомним, лидер Казахстана в присутствии Путина на Питерском экономическом форуме назвал "ЛДНР" квазигосударственными образованиями. И, кроме того, в довольно жесткой форме высказал претензии по отношению к ряду российских политиков, общественных деятелей и журналистов, которые "разжигают вражду между Казахстаном и Россией".

При этом Путин довольно благодушно отреагировал на все эти резкие слова и много раз повторил о важности отношений РФ и Казахстана.

Потом, правда, депутат от Госдумы Константин Затулин намекнул, что с такой позицией у Казахстана могут возникнуть проблемы, такие же как и у Украины. Но его одернул генсек Единой России Андрей Турчак, назвав заявление Затулина провокационными и выходящим за рамки его компетенции.

Кроме того, сегодня казахские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Токаев отказался от предложения России вручить ему орден Александра Невского. Впрочем, позже Песков опроверг, что Токаеву хотели вручить орден.

Как бы там ни было, но война в Украине на отношения России и Казахстана явно повлияла.

"Страна" разбиралась каким именно образом.

Что происходит между Россией и Казахстаном?

Ситуация тут двоякая. С одной стороны, Казахстан является участником всех интеграционных проектов России в СНГ, включая и экономические (ЕАЭС), и военно-политические (ОДКБ).

С другой стороны, по многим вопросам имеет свою отдельную позицию. В том числе и по войне в Украине, по которой Астана с самого начала заняла подчеркнуто нейтральную позицию. Токаев даже созванивался с Зеленским, заявив о "важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий".

Любой, кто общался с представителями казахской элиты офф-рекордс мог сделать вывод, что настроена она не пророссийски. Мягко говоря.

Еще с 90-х годов, когда тогдашний президент страны Нурсултан Назарбаев начал активно интегрировать Казахстан в мировую экономику и запускать в страну транснациональный капитал (присутствие которого в Казахстане значительно больше, чем в России и Украине), элита идеологически также была настроена на интеграцию в глобальный мир. Плюс часть элиты ориентирована националистически и ей куда ближе "тюркский мир", а не "русский".

Но при этом, повторимся, Казахстан близкий союзник России.

Объяснение здесь в том, что союз этот со стороны казахов носит не идеологический, а исключительно прагматический характер, основанный на двух китах.

Первый – экономический интерес. Через Россию транзитом идет большая часть казахстанского экспорта (страна не имеет выхода к мировому океану). Поэтому Казахстану выгодно иметь единое таможенное пространство с РФ.

Однако экономическое взаимодействие имеет свои пределы. Например, накануне Питерского форума Токаев заявил, что страна не сможет игнорировать антироссийские санкции. А уже на самом форуме заявил, что ни Россия, ни Казахстан не должны закрываться от глобального мира.

Ну и плюс к тому Казахстан активно развивает отношения с Китаем (что, впрочем, на данном этапе напряжения у России не вызывает, с учетом тесных отношений Москвы и Пекина).

Второй – безопасность. Для постсоветских элит стран Центральной Азии главной угрозой их власти и жизни является не Россия, а рост влияния радикального ислама и других внесистемных движений, настроенных на свержение правящих режимов. Россия же наоборот воспринимается как страна, которая в случае необходимости эти процессы сможет обуздать. Отсюда и ОДКБ, которое и проявило себя соответствующим образом в начале 2022 года во время событий в Казахстане (пусть даже и символически, но это все равно сыграло свою роль).

Война поменяла расклад

Однако война в Украине стала для казахов крайне тревожным звонком. С учетом фактора Северного Казахстана. Это регион со значительной долей славянского населения (более 30%, а кое-где и более 50%), который, как считают некоторые в России, также "несправедливо" присоединили большевики к Казахстану, как и Крым с юго-востоком к Украине. О необходимости "возвращения" этих земель еще в 1990 году писал Александр Солженицын в своей известной статье "Как нам обустроить Россию", где призывал Москву отпустить "на волю" большинство союзных республик и создать новую страну - Российский Союз, который бы включал в себя территории тогдашних РСФСР, Украины, Белоруссии и Северного Казахстана.

На официальном уровне Россия никогда территориальных претензий к Казахстану не выставляла. Но у казахов мог возникнуть логичный вопрос – если Путин начал войну с Украиной для "возвращения земель исторической России", то не возникнет ли у него желания проделать тоже самое и с Северным Казахстаном?

Тем более, что эта мысль время от времени высказывалась отдельными российскими деятелями (о которых и упомянул Токаев во время выступления на форуме).

Ситуация является тем более неприятной для Токаева с учетом потрясений в Казахстане начала 2022 года и масштабной поддержки, которую ему оказал Путин. До сих пор в ходу разные версии, кто был инициатором и движущей силой тех событий, по итогам которых Токаев, по сути, отстранил от власти реального правителя страны Назарбаева и его клан.

Очевидно, что основную роль в пресечении беспорядков сыграли казахские силовики, а прибывшие военные из стран ОДКБ оказывали, скорее моральную поддержку.

Но внешне для многих (в том числе и в Казахстане) ситуация выглядела так, что "Путин спас Токаева и сделал его полноправным правителем страны".

И с учетом войны в Украины такой "имидж" для Токаева стал некомфортным. Поэтому у президента Казахстана в Санкт-Петербурге было две главные задачи.

Во-первых, показать, что он самостоятельный лидер и может гнуть свою (а точнее – казахскую) линию в присутствии Путина (упомянутая выше история с орденом Александра Невского, судя по всему, из той же серии).

Во-вторых, успокоить всех, показав, что у Казахстана и России нет серьезных противоречий, а потому и войны, и территориальных претензий не будет.

Не исключено, что эти моменты проговаривались заранее с Путиным, потому что ответы на вопросы двух президентов по острым темам выглядели синхронизованными и взаимодополняемыми.

Токаев публично отказался признать "ЛДНР", сказал, что отношение к войне в Украине очень разное, раскритиковал неких российских деятелей, которые "сеют рознь между Россией и Казахстаном" и в ответ не встретил возражений Путина, а получил заверения в дружбе и поддержке.

Но в данном случае у хозяина Кремля был свой интерес. Он на примере Украины и Казахстана хотел показать разность подходов Москвы к ситуации с так называемыми "отторгнутыми землями исторической России". С теми странами, которые двигаются в русле российской линии (или хотя бы не против нее), никаких проблем нет и "возврата земель" не требуют. А вот если "будете вести себя как Украина" - тогда проблемы начнутся.

Путин несколько раз повторил, что если б не курс Украины в НАТО и не превращение ее в "антиРоссию", то никакой бы "спецоперации" не было. Вот, мол, "посмотрите на Казахстан. Мы ж не воюем с ним. А все потому, что он союзник и не вредит России".

В этих словах читался и скрытый подтекст: "ну а если кто будет себя вести с Россией как Украина, то с ним будет то же самое". Причем, наверняка, это было обращено не только к Казахстану, но и к другим соседним с Россией странам.

Но когда эту же мысль высказал уже открыто Затулин, что выглядело как явная угроза Казахстану, то его тут же одернул Турчак. Причем явно не по своей инициативе, а с отмашки Кремля.

У Путина таким образом еще раз показали, что считают Токаева союзником. И пока он союзник (или хотя бы не враг) никаких "территориальных претензий" не будет. Ну а если что-то поменяется, то может быть всякое.

Другой вопрос, какую стратегическую линию Токаев (да и другие лидеры стран СНГ) выберет в такой ситуации. Действительно ли будет следовать линии "не провоцировать" Россию, либо попытается минимизировать свою зависимость от Москвы по всем направлениям, с учетом пусть даже потенциальной, но угрозы "украинского" сценария.

Хотя конкретно Казахстану это сделать будет непросто.

Выхода к мировому океану нет. К северу и западу – Россия, на востоке – Китай (сейчас – союзник России). А где-то на юге – Талибан, победа которого в Афганистане вызвало в прошлом году сильное напряжение у властей центральноазиатских стран, которые опасались, не пойдут ли талибы дальше на север с экспортом "исламской революции".

Талибов, к слову, россияне тоже пригласили на форум в Петербурге и вообще плотно с ними общаются, как бы показывая, что и на этой теме они также держат "руку на пульсе".