В России идёт скандал, вызванный словами президента Казахстана Касыма Токаева. На Питерском экономическом форуме в присутствии Владимира Путина он заявил, что его страна не признает "ДНР" и "ЛНР". Токаев назвал их "квазигосударственными территориями".

"Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал Токаев.

Его заявление вызвало резкую реакцию зампреда комитета по делам СНГ Константина Затулина. По его словам, позиция Казахстана по "ДНР" и "ЛНР" была и так давно известна, и ее озвучивание при Путине выглядело как "вызов".

Далее Затулин намекнул, что у России к Казахстану могут появиться территориальные претензии.

"Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно. Как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание", - сказал Затулин.

Однако, заявление Затулина вскоре раскритиковал генеральный секретарь "Единой России" и первый замглавы Совета Федерации Андрей Турчак. Он сообщил, что территориальных споров у Казахстана с РФ "не было и нет". А слова Затулина назвал "провокационными" и посоветовал ему "держать подобные мнения при себе".

Ранее мы писали, что Касым Токаев обсудил с Путиным ситуацию в Украине и переговоры Киева с Москвой.

Также "Страна" сообщала, что по данным опроса, почти две трети граждан Казахстана не верят в российское вторжение в их страну.