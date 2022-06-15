В Киеве в рамках дерусификации собираются переименовать около 300 улиц, переулков, площадей и проспектов.
Их судьбу решит голосование, которое стартовало в приложении "Київ цифровий" сегодня и продлится до 19 июня.
Переименовать собираются площадь Льва Толстого, бульвар Ромена Роллана, проспект Маяковского, Минский проспект и другие "русифицированные топонимы". В том числе улицы имени Гагарина и Володи Дубинина - пионера-героя из Керчи.
Часть вариантов в опросе рекомендована экспертами (Украинского института национальной памяти, Института истории Украины и других учреждений). Они находятся вверху списка.
Голосовать за новые улицы в Киеве могут все граждане Украины, нужно только подтвердить личность через BankID.
Разбирались, какие улицы исчезнут с карты Киева и в честь кого или чего их предлагают назвать.
Улица Теодора Драйзера на Троещине, названная в честь американского писателя, может стать улицей в честь других американцев:
- писателя Эрнеста Хемингуэя,
- поэта Уолта Уитмена
- или президента Рональда Рейгана.
Всего можно выбирать из 9 вариантов.
Может возникнуть вопрос, причем здесь дерусификация и американский писатель Драйзер. Видимо, дело в том, что автор "Американской трагедии" и "Трилогии желания" незадолго до своей смерти вступил в коммунистическую партию США. И был в том числе за это почитаем в Советском Союзе.
Тем не менее, Драйзер является классиком именно американской литературы, его романы в США выдержали множество экранизаций.
Улица Маршала Малиновского на Оболони, названная в честь советского полководца украинского происхождения, может стать:
- улицей Николая Капустянского (офицер Генштаба Русской императорской армии, затем военный деятель Украинской народной республики УНР);
- улицей Медвинской (видимо, в честь села в Киевской области);
- улицей Героев полка "Азов".
Эти названия рекомендовали эксперты.
Всего в голосовании предложили 21 вариант вместо Маршала Малиновского. Среди них есть названия в честь американского генерала Дуайта Эйзенхауэра, украинского анархиста Нестора Махно, казака Самийла Кишки.
Отметим, что Малиновский родом из Одессы, и его мама была украинкой (отца своего будущий маршал не знал).
Проспект Маяковского на Троещине в честь советского поэта эксперты хотят переименовать в проспект:
- Червної Калини
- Северский
- Владимира Мономаха.
Всего можно выбирать из 36 вариантов. Среди них есть названия в честь украинских музыкантов и певцов - Кузьмы Скрябина, Владимира Ивасюка, географических названий - Троещинский, Польский, Флорентийский.
Есть вариант заменить советского поэта на немецкого - Иоганна Гете. Есть и созвучный вариант - в честь украинского историка Владимира Мияковского.
Маяковский, чье имя хотят вычеркнуть из киевской топонимики, родился в Грузии, но всегда рассказывал, что его мать - украинка и происходит из рода запорожских казаков.
В 1926 году поэт написал стихотворение "Долг Украине", в котором призывал изучать "величавый и простой" украинский язык. Также оттуда фраза, которую часто повторял экс-президент Порошенко в своих выступлениях: "Товарищ москаль, на Украину шуток не скаль".
В общем, довольно дружественный Украине был человек.
Проспект Минский на Оболони может превратиться в проспект:
- Литовский;
- Финский.
Такие названия рекомендуют эксперты.
Также среди других 16 вариантов: Лондонский, Варшавскй, Рижский, Дымерское шоссе.
То есть, кроме "дерусификации", видимо, состоится и "дебелорусизация".
Улица Пушкинская в центре Киева может стать улицей:
- Евгения Чикаленко (украинский националист, публицист);
- Стешенко Ирины (украинская актриса и писательница);
- Тарновских (украинские меценаты).
Также среди других 26 названий - галицкого Короля Данила, Расстрелянного Возрождения, Театральная, Европейская, архитектора Александра Беретти, Шекспира.
Бульвар Ромена Роллана, названный в честь французского писателя, тоже в списке на дерусификацию. Он может стать бульваром:
- Жюля Верна;
- Парижским бульваром;
- Масарика Томаша (первый президент Чехословацкой республики, лидер движения за независимость Чехии).
Всего есть 16 вариантов. Среди них - в честь немецкого писателя Томаса Манна, космонавта Леонида Каденюка, Мариупольская, Азовская, Героев Мариуполя, Людей Правды.
Ромен Роллан тоже, как видим, не подпадает под "дерусификацию" - он француз. Роллан - один из крупнейших писателей, лауреат Нобелевской премии. Был тепло принят в СССР и часто там бывал, в том числе встречался со Сталиным и записывал с ним интервью.
Улица Маршала Тимошенко на Оболони может стать:
- улицей Кагарлицкого Николая (украинский писатель);
- Левка Лукьяненко (диссидент, правозащитник);
- Перепади Анатоля (украинский переводчик).
Эти топонимы рекомендуют эксперты.
Также есть предложения переименовать улицу в сеть князя Ярополка, Байди Вишневецького, казака Мамая, Вооруженнх сил Украины. Назвать ее Азовской, улицей Мрии.
Маршал Семен Тимошенко, как и Родион Малиновский - украинец, сын крестьянина из Аккерманского уезда (ныне Измаильский район). Владел украинским языком, был депутатом Верховного совета УССР.
То есть в данном случае (и некоторых других случаях из этого списка), идет по сути не дерусификация, а замена памяти одних украинцев на других.
Площадь Льва Толстого, в честь которой названа и одноименная станция метро на синей ветке, эксперты предлагают сделать:
- Старокиевской;
- Караваевской;
- Павла Скоропадского (политический деятель, гетман Украины в 1918 году).
Также есть варианты - площадь Азова, Украины, Героев, принцессы Дианы, королевы Елизаветы, Черчилля, Великобританская.
Проблема с Толстым в том, что это не просто русский писатель, а один из крупнейших в мире литераторов, глубоко почитаемый на Западе.
Кроме того, Лев Толстой в своих произведениях достаточно жестко критиковал имперскую власть России. А отрывки из его произведения "Хаджи-Мурат", где в негативных красках описываются действия российской армии в Чечне, сегодня часто цитируют в украинском сегменте соцсетей.
Улицу Булгакова эксперты советуют переименовать в улицу
- Виктора Петрова (украинский писатель, критик, философ);
- Петра Гулака-Артемовского (украинский поэт и историк);
- Юрия Дрогобича (украинский ученый и поэт).
Также среди предложений сделать ее Новобощаговской, Канадской, улицей Булгака.
Булгаков - уроженец Киева, и посвятил ему множество своих произведений. Современные украинские идеологи считают, что писатель негативно изображал Петлюру и высмеивал в своих произведениях украинский язык.
Тем не менее, в Киеве многие сейчас выступают против сноса памятника Булгакову возле его дома-музея в Киеве, к чему призвали отдельные депутаты Киеврады.
Улицу Ватутина эксперты рекомендуют заменить на улицу:
- Территориальной обороны;
- Дмитрия Грицая (полковник, политический деятель ОУН-УПА).
По поводу варианта с Грицаем уже звучат возражения. Так, глава Объединенного еврейского комитета Украины Эдуард Долинский назвал его пособником нацистов.
"Деятель ОУН Дмитро Грыцай - нацистский коллаборант, полицай, организатор и исполнитель массовых убийств мирного польского населения, в том числе Волынской резни", - пишет Долинский. По его мнению, такое предложение Киеврады может негативно повлиять в том числе на польско-украинские отношения.
Среди других предложений есть вариант в честь Николая Чудотворца, князя Ярослава Осмомысла.
Сам же Николай Ватутин был увековечен за то, что его войска освобождали от немцев Киев и Украину в целом. Был убит предположительно членами ОУН в 1944 году.
Проспект Юрия Гагарина эксперты рекомендуют переименовать в проспект:
- первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка;
- Летописный;
- Диагональный.
Есть и предложение назвать его в честь американского астронавта Нила Армстронга, который побывал на Луне. Причем этот вариант тоже рекомендован экспертной комиссией.
То есть в данном случае "дерусификация" уже мягко перетекает в "американизацию".
Впрочем, нужно понимать, что Юрий Гагарин - это и украинское наследие, поскольку в подготовке полета первого человека в космос участвовала и украинская промышленность, а также ученые. И первый из них - уроженец Житомира Сергей Королев.
К полету же Армстронга на Луну Украина никакого отношения вообще не имела.
Улицу Космонавта Волкова эксперты предлагают переименовать в честь:
- другого советского космонавта украинского происхождения Павла Поповича;
- в Сухогорскую;
- улицу Леонида Каденюка.
Космонавт Александр Волков - это также уроженец Украины. Он родился в Горловке и окончил Харьковское авиационное училище. За полеты в космос получил звание героя Советского Союза. Позже перешел в ряды российских космонавтов.
Улицу Володи Дубинина эксперты предлагают переименовать в честь:
- американского писателя-фантаста Рэя Бредбери
- украинского писателя-эмигранта Игоря Костецкого (настоящая фамилия Мерзляков).
Володя Дубинин - пионер из Керчи, который пошел воевать в подполье против немцев во время Второй мировой войны. Погиб, подорвавшись на мине.
Уроженцем Украины его назвать сложно - в те годы Крым не входил в состав УССР. Но к Украине Володя Дубинин явно ближе, чем Рэй Бредбери.
Улицу Кирпоноса в Киеве хотят переименовать в честь
- генерал-хорунжего УНР Всеволода Петрива
- магната Речи Посполитой Адама Киселя
- Адельгейды Киевской - более известной как Евпраксия Всеволодовна, внучка Ярослава Мудрого, ставшая женой германского императора Генриха IV.
В то же время Михаил Кирпонос - советский генерал-украинец, который родился в Черниговской области, а погиб от ранения в Полтавской области в сентябре 1941 года.