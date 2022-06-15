В Киеве в рамках дерусификации собираются переименовать около 300 улиц, переулков, площадей и проспектов.

Их судьбу решит голосование, которое стартовало в приложении "Київ цифровий" сегодня и продлится до 19 июня.

Переименовать собираются площадь Льва Толстого, бульвар Ромена Роллана, проспект Маяковского, Минский проспект и другие "русифицированные топонимы". В том числе улицы имени Гагарина и Володи Дубинина - пионера-героя из Керчи.

Часть вариантов в опросе рекомендована экспертами (Украинского института национальной памяти, Института истории Украины и других учреждений). Они находятся вверху списка.

Голосовать за новые улицы в Киеве могут все граждане Украины, нужно только подтвердить личность через BankID.

Разбирались, какие улицы исчезнут с карты Киева и в честь кого или чего их предлагают назвать.

Улица Теодора Драйзера на Троещине, названная в честь американского писателя, может стать улицей в честь других американцев:

- писателя Эрнеста Хемингуэя,

- поэта Уолта Уитмена

- или президента Рональда Рейгана.

Всего можно выбирать из 9 вариантов.

Может возникнуть вопрос, причем здесь дерусификация и американский писатель Драйзер. Видимо, дело в том, что автор "Американской трагедии" и "Трилогии желания" незадолго до своей смерти вступил в коммунистическую партию США. И был в том числе за это почитаем в Советском Союзе.

Тем не менее, Драйзер является классиком именно американской литературы, его романы в США выдержали множество экранизаций.

Улица Маршала Малиновского на Оболони, названная в честь советского полководца украинского происхождения, может стать:

- улицей Николая Капустянского (офицер Генштаба Русской императорской армии, затем военный деятель Украинской народной республики УНР);

- улицей Медвинской (видимо, в честь села в Киевской области);

- улицей Героев полка "Азов".

Эти названия рекомендовали эксперты.

Всего в голосовании предложили 21 вариант вместо Маршала Малиновского. Среди них есть названия в честь американского генерала Дуайта Эйзенхауэра, украинского анархиста Нестора Махно, казака Самийла Кишки.

Отметим, что Малиновский родом из Одессы, и его мама была украинкой (отца своего будущий маршал не знал).

Проспект Маяковского на Троещине в честь советского поэта эксперты хотят переименовать в проспект:

- Червної Калини

- Северский

- Владимира Мономаха.

Всего можно выбирать из 36 вариантов. Среди них есть названия в честь украинских музыкантов и певцов - Кузьмы Скрябина, Владимира Ивасюка, географических названий - Троещинский, Польский, Флорентийский.

Есть вариант заменить советского поэта на немецкого - Иоганна Гете. Есть и созвучный вариант - в честь украинского историка Владимира Мияковского.

Маяковский, чье имя хотят вычеркнуть из киевской топонимики, родился в Грузии, но всегда рассказывал, что его мать - украинка и происходит из рода запорожских казаков.

В 1926 году поэт написал стихотворение "Долг Украине", в котором призывал изучать "величавый и простой" украинский язык. Также оттуда фраза, которую часто повторял экс-президент Порошенко в своих выступлениях: "Товарищ москаль, на Украину шуток не скаль".

В общем, довольно дружественный Украине был человек.

Проспект Минский на Оболони может превратиться в проспект:

- Литовский;

- Финский.

Такие названия рекомендуют эксперты.

Также среди других 16 вариантов: Лондонский, Варшавскй, Рижский, Дымерское шоссе.

То есть, кроме "дерусификации", видимо, состоится и "дебелорусизация".

Улица Пушкинская в центре Киева может стать улицей:

- Евгения Чикаленко (украинский националист, публицист);

- Стешенко Ирины (украинская актриса и писательница);

- Тарновских (украинские меценаты).

Также среди других 26 названий - галицкого Короля Данила, Расстрелянного Возрождения, Театральная, Европейская, архитектора Александра Беретти, Шекспира.

Бульвар Ромена Роллана, названный в честь французского писателя, тоже в списке на дерусификацию. Он может стать бульваром:

- Жюля Верна;

- Парижским бульваром;

- Масарика Томаша (первый президент Чехословацкой республики, лидер движения за независимость Чехии).

Всего есть 16 вариантов. Среди них - в честь немецкого писателя Томаса Манна, космонавта Леонида Каденюка, Мариупольская, Азовская, Героев Мариуполя, Людей Правды.

Ромен Роллан тоже, как видим, не подпадает под "дерусификацию" - он француз. Роллан - один из крупнейших писателей, лауреат Нобелевской премии. Был тепло принят в СССР и часто там бывал, в том числе встречался со Сталиным и записывал с ним интервью.

Улица Маршала Тимошенко на Оболони может стать:

- улицей Кагарлицкого Николая (украинский писатель);

- Левка Лукьяненко (диссидент, правозащитник);

- Перепади Анатоля (украинский переводчик).

Эти топонимы рекомендуют эксперты.

Также есть предложения переименовать улицу в сеть князя Ярополка, Байди Вишневецького, казака Мамая, Вооруженнх сил Украины. Назвать ее Азовской, улицей Мрии.

Маршал Семен Тимошенко, как и Родион Малиновский - украинец, сын крестьянина из Аккерманского уезда (ныне Измаильский район). Владел украинским языком, был депутатом Верховного совета УССР.

То есть в данном случае (и некоторых других случаях из этого списка), идет по сути не дерусификация, а замена памяти одних украинцев на других.

Площадь Льва Толстого, в честь которой названа и одноименная станция метро на синей ветке, эксперты предлагают сделать:

- Старокиевской;

- Караваевской;

- Павла Скоропадского (политический деятель, гетман Украины в 1918 году).

Также есть варианты - площадь Азова, Украины, Героев, принцессы Дианы, королевы Елизаветы, Черчилля, Великобританская.

Проблема с Толстым в том, что это не просто русский писатель, а один из крупнейших в мире литераторов, глубоко почитаемый на Западе.

Кроме того, Лев Толстой в своих произведениях достаточно жестко критиковал имперскую власть России. А отрывки из его произведения "Хаджи-Мурат", где в негативных красках описываются действия российской армии в Чечне, сегодня часто цитируют в украинском сегменте соцсетей.

Улицу Булгакова эксперты советуют переименовать в улицу

- Виктора Петрова (украинский писатель, критик, философ);

- Петра Гулака-Артемовского (украинский поэт и историк);

- Юрия Дрогобича (украинский ученый и поэт).

Также среди предложений сделать ее Новобощаговской, Канадской, улицей Булгака.

Булгаков - уроженец Киева, и посвятил ему множество своих произведений. Современные украинские идеологи считают, что писатель негативно изображал Петлюру и высмеивал в своих произведениях украинский язык.

Тем не менее, в Киеве многие сейчас выступают против сноса памятника Булгакову возле его дома-музея в Киеве, к чему призвали отдельные депутаты Киеврады.

Улицу Ватутина эксперты рекомендуют заменить на улицу:

- Территориальной обороны;

- Дмитрия Грицая (полковник, политический деятель ОУН-УПА).

По поводу варианта с Грицаем уже звучат возражения. Так, глава Объединенного еврейского комитета Украины Эдуард Долинский назвал его пособником нацистов.

"Деятель ОУН Дмитро Грыцай - нацистский коллаборант, полицай, организатор и исполнитель массовых убийств мирного польского населения, в том числе Волынской резни", - пишет Долинский. По его мнению, такое предложение Киеврады может негативно повлиять в том числе на польско-украинские отношения.

Среди других предложений есть вариант в честь Николая Чудотворца, князя Ярослава Осмомысла.

Сам же Николай Ватутин был увековечен за то, что его войска освобождали от немцев Киев и Украину в целом. Был убит предположительно членами ОУН в 1944 году.

Проспект Юрия Гагарина эксперты рекомендуют переименовать в проспект:

- первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка;

- Летописный;

- Диагональный.

Есть и предложение назвать его в честь американского астронавта Нила Армстронга, который побывал на Луне. Причем этот вариант тоже рекомендован экспертной комиссией.

То есть в данном случае "дерусификация" уже мягко перетекает в "американизацию".

Впрочем, нужно понимать, что Юрий Гагарин - это и украинское наследие, поскольку в подготовке полета первого человека в космос участвовала и украинская промышленность, а также ученые. И первый из них - уроженец Житомира Сергей Королев.

К полету же Армстронга на Луну Украина никакого отношения вообще не имела.

Улицу Космонавта Волкова эксперты предлагают переименовать в честь:

- другого советского космонавта украинского происхождения Павла Поповича;

- в Сухогорскую;

- улицу Леонида Каденюка.

Космонавт Александр Волков - это также уроженец Украины. Он родился в Горловке и окончил Харьковское авиационное училище. За полеты в космос получил звание героя Советского Союза. Позже перешел в ряды российских космонавтов.

Улицу Володи Дубинина эксперты предлагают переименовать в честь:

- американского писателя-фантаста Рэя Бредбери

- украинского писателя-эмигранта Игоря Костецкого (настоящая фамилия Мерзляков).

Володя Дубинин - пионер из Керчи, который пошел воевать в подполье против немцев во время Второй мировой войны. Погиб, подорвавшись на мине.

Уроженцем Украины его назвать сложно - в те годы Крым не входил в состав УССР. Но к Украине Володя Дубинин явно ближе, чем Рэй Бредбери.

Улицу Кирпоноса в Киеве хотят переименовать в честь

- генерал-хорунжего УНР Всеволода Петрива

- магната Речи Посполитой Адама Киселя

- Адельгейды Киевской - более известной как Евпраксия Всеволодовна, внучка Ярослава Мудрого, ставшая женой германского императора Генриха IV.

В то же время Михаил Кирпонос - советский генерал-украинец, который родился в Черниговской области, а погиб от ранения в Полтавской области в сентябре 1941 года.