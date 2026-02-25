В Украине военным иногда приходится отрезать части тел товарищей, когда невозможно вынести останки с поля боя целиком. Это делается, чтобы семьи павших могли устроить похороны хотя бы фрагментов останков и получить положенные по закону выплаты, а бойцы не оставались в списках пропавших без вести.

Об этом сообщает британский репортер Daily Mail Ричард Пендлбери, который пообщался с украинскими военными.

"Мы понесли ужасные потери. И мы не всегда могли забрать тела погибших при отступлении. Однажды нам приказали отрезать ногу и руку родственнику командира бригады. Это нужно было сделать, чтобы доказать, что он мертв, а не пропал без вести, и его семья могла получить компенсацию. Я вижу такие вещи каждую ночь в своих снах", - рассказал изданию военный, недавно демобилизованный по состоянию здоровья.

Другой солдат обезглавил погибшего товарища, чьё тело застряло в обломках под обстрелом, чтобы мать поняла, что ее сын "действительно мертв", и похоронить хотя бы фрагмент его тела по христианскому обряду.

"А я лично? Я тоже устал от войны. Когда я возвращаюсь домой, мне снятся кошмары. Я чувствую отчаянную потребность сделать больше. И что мы находимся на грани еще большей катастрофы, к которой Великобритания совершенно не готова", - признался военный репортер Daily Mail.

Напомним, многие тела бойцов попадают в руки россиян. Периодически Украина и РФ обмениваются погибшими.

Иногда с компенсациями за гибель случаются накладки. Так, недавно в ходе обмена из российского плена вернули военного, который более 3 лет считался погибшим. В мае 2023 года после анализа и совпадения ДНК вместо мужчины даже похоронили другого человека.