Президент Украины Владимир Зеленский обвинил россиян в искажении правды о мобилизационной кампании в Украине и скандалах с бусификацией.

Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью немецкому изданию Tagesschau.

По его словам, многие кадры принудительной мобилизации сгенерированы Россией с помощью искусственного интеллекта, хотя он и признал наличие перегибов в этой сфере.

"Безусловно, есть много вызовов с ТЦК, но также много дезинформации, много ИИ. РФ сделала это специально, чтобы максимально показывать, что Украина всех бусифицирует, хотя это не чистая правда. Минобороны получило задачу решить вопрос мобилизации. Сложный вопрос о справедливости при мобилизации. Россияне сделали все, чтобы сделать это слово как можно более токсичным", - заявил президент.

Он подчеркнул важность понимания того, что РФ использует любую ошибку или сложную ситуацию для раздувания паники внутри страны.

"Министерству обороны поручено прояснить этот вопрос (мобилизации - Ред.), найти более технологичный подход. Посмотрим, как справится министр. Мы будем поддерживать их любым способом", - заверил президент.

Напомним, недавно уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что количество жалоб на ТЦК за войну выросло в сотни раз.

Как и почему Зеленский хочет поменять правила мобилизации, мы анализировали в отдельном материале.