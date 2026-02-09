Сотрудники территориальных центров комплектования часто действуют без опознавательных знаков и закрывают лицо, что является нарушением.

Об этом на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лубинец напомнил, что сотрудники ТЦК не имеют права арестовывать и удерживать граждан. Он отметил, что бывали случаи незаконного изъятия личных вещей у мобилизованных, в том числе мобильных телефонов.

Количество жалоб на действия ТЦК увеличилось вдвое в прошлом году, сообщил омбудсмен. В 2022 году его офис получил 18 обращений от украинцев по поводу нарушений со стороны ТЦК, в 2023-м – 514, в 2024-м – 3 312, в 2025-м – 6 127.

"Я вижу, что каждый год эта цифра фактически удваивается или утраивается. Это уже не единичные случаи, а лавина жалоб, которая свидетельствует, на мой взгляд, о системном кризисе, который мы срочно должны устранить", - сказал Лубинец.

Кроме того, он привел примеры нарушений закона военкомами. Так, в Харьковской области работники ТЦК сломали ногу адвокату. На Волыни представителей омбудсмена, приехавших для расследования, сотрудники ТЦК час удерживали взаперти.

"К сожалению, у нас есть случаи, когда граждан Украины подвергаются физическому насилию, в результате которого они умирают. У нас зафиксированы такие случаи. Последний случай — Днепр. До этого случай, который я держу на контроле: молодого человека задержали сотрудники ТЦК, он сказал, что направляется в ТЦК. На следующий день ни семья, ни адвокат не смогли получить доступ к человеку. Вместо этого семья получила звонок из больницы: была проведена трепанация черепа. И человек умер. Эта ситуация произошла в Киеве", - рассказал омбудсмен.

Он добавил, что некоторые мобилизованные имели большие проблемы с позвоночником, но успешно проходили медкомиссию, после чего в учебке не могли даже надеть бронежилет.

Также среди нарушений фиксируют нарушения при рассмотрении вопросов о предоставлении отсрочки от призыва.

Отдельно он отметил проблему с нательными камерами военкомов.

"Точно не все группы оповещения имеют бодикамеры. Потому что когда мы разбираемся со случаями, вы сразу спрашиваете, были ли бодикамеры. Почему-то, как правило, бодикамеры либо не работали, либо отсутствовали", - заявил омбудсмен.

По его словам, видео с нательных камер должны бы храниться не менее полугода. Но на такой нормы в законах нет.

Напомним, в конце января Владимир Зеленский признал проблему бусификации в Украине и поручил с нею бороться.

При этом скандалов с мобилизацией, включая вооруженное сопротивление населения военкомам, становится всё больше.