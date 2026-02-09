В Одессе Хаджибейский районный суд приговорил к лишению свободы за грабеж сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки Дмитрия И., который вырвал сумку с ценными вещами у пенсионерки.

Об этом сообщает "Думская".

Ограбление произошло в конце октября на улице Космонавтов. Дмитрий И. вырвал из рук прохожей сумку, в которой лежали мобильный телефон Samsung, фонарики, зонтик, продукты и пенсионное удостоверение. Общая стоимость вещей оценена почти в 2,5 тысячи гривен.

В суде обвиняемый попытался выставить виноватой свою жертву. По его словам, во время телефонного разговора с девушкой он упомянул о своей работе в ТЦК. Это якобы услышала прохожая и начала им возмущаться. Дмитрию показалось, что женщина имеет пророссийские взгляды, и он решил ей отомстить: дождался её у магазина и ограбил.

Он добавил, что сначала принял украинское пенсионное удостоверение за российский документ, но вскоре понял, что ошибся, и выбросил его по дороге, а остальные вещи - в мусорный бак.

Несмотря на попытки придать преступлению идеологическую окраску, суд учёл биографию подсудимого: Дмитрий И. оказался неоднократно судимым, в том числе за тяжкие преступления, среди которых кража с проникновением в жилище, незаконный оборот наркотиков и умышленное убийство.

Грабитель полностью признал свою вину и возместил потерпевшей ущерб. Он просил суд учесть его военную службу и то, что сам воспитывает двух детей 5 и 6 лет. Однако судья вынес суровый приговор: семь лет лишения свободы.

Ранее пресса не раз писала о преступлениях военкомов. Как правило, они совершаются против военнообязанных мужчин. Так, в Ивано-Франковской области они унижали, пытали и избивали мобилизованных.

А во Львове сотрудник ТЦК во время мобилизационных мероприятий избил 56-летнего мужчину, при этом выключив нательную камеру.