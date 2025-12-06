Во Львове Государственное бюро расследований выдвинуло подозрение сотруднику ТЦК, который во время мобилизационных мероприятий избил 56-летнего мужчину, нанеся ему серьезные травмы. При этом его бодикамера была выключена.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, на прохожего мужчину в одном районе Львова внезапно набросились несколько работников ТЦК.

"Они держали его за руки, а один из них нанес сильный удар. Несмотря на крик от боли потерпевшего и замечания прохожих, вместо оказания медицинской помощи его силой затащили в служебный автомобиль. При этом работник ТЦК сознательно не включил обеспеченный портативный видеорегистратор", - говорится в сообщении.

При прохождении ВЛК медики диагностировали у потерпевшего перелом бугристой левой плечевой кости, и только после этого ему оказали необходимую медицинскую помощь.

"Действия военнослужащего квалифицированы по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение власти и служебных полномочий, что повлекло за собой телесные повреждения средней тяжести. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет", - сообщает ГБР.

Напомним, в Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК и СП избил мобилизованного только за то, что тот отказался проходить медосмотр. Пострадавший попал в больницу на операцию.

Ранее мы рассказывали, что после пребывания в киевском ТЦК мужчина оказался в больнице с тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием, впал в кому и скончался на следующий день.