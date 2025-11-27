В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК и СП избил мобилизованного только за то, что тот отказался проходить медосмотр. Пострадавший попал в больницу на операцию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.



По данным следствия, мужчину вместе с другими гражданами направили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Когда он отказался от флюорографии, подполковник из ТЦК умышленно нанес ему по меньшей мере пять ударов прицельно в область паха. В результате избитому мужчине потребовалось орхиэктомия - хирургическое удаление одного или обоих яичек.

Военкому сообщили о подозрении в превышении власти в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия, и отправили под стражу без права внесения залога. Также проверяется возможная причастность к правонарушению других лиц, в частности, правоохранителей.

Ранее мы рассказывали, что после пребывания в Подольском ТЦК мужчина оказался в больнице с тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием, впал в кому и скончался на следующий день.

Судмедэксперты заключили, что смерть наступила в результате травмы тупым предметом.

При этом в ТЦК заявили, что мужчина получил черепно-мозговую травму в результате удара о пол после обморока.