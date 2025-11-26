Сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки почти ежедневно сталкиваются с агрессией со стороны гражданского населения.

Об этом заявила спикер Днепропетровского ОТЦК Елена Кузина.

По ее словам, перепалки чаще всего встречаются во время работы по оповещению населения.

"Зачастую триггерным моментом для военных становится вопрос: "А ты был на войне?" Такое говорят даже тем, кто имеет видимые последствия ранений. Например, у нашего военного после травмы все лицо в следах от обломков. Когда он был ранен, он отступал вместе с собратьями и по дороге буквально собирал собственные зубы. Конечно такая фраза его заденет – от этого не уйдешь. Это психология, человеческий фактор и ПТСР", – сказала спикер.

При этом она отметила, что оскорблениями агрессия не ограничивается.

"Есть те, кто делает это умышленно. Человек хочет хайпа – достает оружие, муляжи гранат. Было и такое, что с оружием нападали на работников ТЦК и на полицейских, работающих вместе с группами оповещения. Нарушители, конечно, несут наказание согласно действующему законодательству, но это не останавливает других, потому что такие настроения постоянно подогреваются врагом", – считает Кузина.

Ранее мы писали, что в Полтавской области школьники пытались заблокировать движение полицейского автомобиля, который увозил мобилизованных.

До этого сообщалось, что в Кременчуге мужчина, насильно доставленный в территориальный центр комплектования, потребовал его отпустить и пригрозил применением оружия. После отказа он выстрелил в сотрудников военкомата.