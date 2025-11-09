В столичном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки признали, что в Украине мобилизуют бездомных с улицы.

Об этом заявил спикер киевского областного военкомата Олег Байдалюк в интервью СМИ.

По его словам, таким образом военкомы исполняют Закон Украины.

"Бездомный он или нет — если ВЛК указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом, что мы можем сделать? Мы исполняем Закон Украины. Бездомный он или нет — какое у нас основание писать, что человек не имеет постоянного места жительства, поэтому не может служить?" - заявил Байдалюк.

Он также предположил, что бездомный "может жить не постоянно на улице, а в каком-то отеле".

При этом Байдалюк говорит, что "массового явления, чтобы всех бездомных Киевщины забрали и привезли в ТЦК служить в пехоте, нет".

Ранее о том, что ТЦК в последнее время начали привозить в учебные центры больше бездомных, заявлял замкомандира 3 армейского корпуса Дмитрий Кухарчук.

Военнослужащий Киевского ТЦК Владимир Шередега, с позывным "Шамиль" в свою очередь заявлял, что сотрудники ТЦК могут мобилизовать кого угодно, несмотря на состояние здоровья или наличие документов об освобождении от службы.