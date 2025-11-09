"Мы исполняем Закон Украины". В ТЦК признали, что мобилизуют бездомных
В столичном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки признали, что в Украине мобилизуют бездомных с улицы.
Об этом заявил спикер киевского областного военкомата Олег Байдалюк в интервью СМИ.
По его словам, таким образом военкомы исполняют Закон Украины.
"Бездомный он или нет — если ВЛК указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом, что мы можем сделать? Мы исполняем Закон Украины. Бездомный он или нет — какое у нас основание писать, что человек не имеет постоянного места жительства, поэтому не может служить?" - заявил Байдалюк.
Он также предположил, что бездомный "может жить не постоянно на улице, а в каком-то отеле".
При этом Байдалюк говорит, что "массового явления, чтобы всех бездомных Киевщины забрали и привезли в ТЦК служить в пехоте, нет".
Ранее о том, что ТЦК в последнее время начали привозить в учебные центры больше бездомных, заявлял замкомандира 3 армейского корпуса Дмитрий Кухарчук.
Военнослужащий Киевского ТЦК Владимир Шередега, с позывным "Шамиль" в свою очередь заявлял, что сотрудники ТЦК могут мобилизовать кого угодно, несмотря на состояние здоровья или наличие документов об освобождении от службы.