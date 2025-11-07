Водитель из сопровождения американской актрисы Анджелины Джоли все-таки мобилизован в украинскую армию.

Об этом он сам сообщил в комментарии ТСН, находясь уже в учебном центре.

Дмитрий Пищиков рассказал, что его задержали на блокпосту и "обманным путем" попросили проехать в ТЦК, чтобы "уточнить некоторые нюансы", хотя все документы, включая свежую ВВК, по его словам, были в порядке, и в розыске он не числился.

По его словам, с ним все в порядке и "никто ни от кого не убегал, никто не прятался".

"План действий такой: пройти обучение и служить в армии", - сказал он.

При этом водитель добавил, что с ним все хорошо, но он "немного возмущен действиями ТЦК на блокпосту и некоторыми действиями после".

Напомним, мужчина, задержанный николаевским ТЦК и СП во время сопровождения Джоли в Херсон, оказался тренером по боевому самбо из Кропивницкого Дмитрием Пищиковым. Брат задержанного уточнил, что Дмитрий не был водителем, а выступал волонтером, сопровождавшим кортеж. У него есть проблемы со спиной и справка военно-врачебной комиссии, подтверждающая пригодность только для службы в тылу. Также он добавил, что Дмитрий не находился в розыске и не проходил военную службу, но около 10 лет назад закончил военную кафедру в летной академии.

Сегодня мы писали, что водителя из кортежа Джоли отпустили из ТЦК и СП, но приказали вернуться позднее.