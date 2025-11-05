В Херсон с благотворительным визитом прибыла американская актриса и режиссер Анджелина Джоли.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Цель ее визита пока не сообщается, однако в Сети появилось фото с Джоли, явно сделанное в укрытии. На нем знаменитость общается с детьми в подвале, оборудованном под игровую комнату.

Также телеграм-каналы пишут, что по дороге в Херсон Джоли заехала в николаевский ТЦК и СП, потому что ее охранника мобилизовали.

По данным пабликов, ночью два джипа из кортежа звезды остановили на блокпосту при въезде в Пивденноукраинск Николаевской области. У одного из мужчин в джипе возникли проблемы с документами. Он объяснил военным, что везет "важного человека", но служащий Нацгвардии не поверил и отправил его в ТЦК. Военкомы заявили, что у него проблемы с воинско-учетными документами.

В итоге в здание ТЦК прибыла Джоли и лично зашла в здание, чтобы попросить отпустить охранника. Этот момент попал на видео. Чем закончилась история, неизвестно.

Напомним, Джоли уже посещала Украину во время войны. В мае 2022 года она приезжала во Львов.

Позже летом она рассказывала об этом визите в одном из интервью.