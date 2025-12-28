На прифронтовых территориях Украины местные жители помогают россиянам проникать через боевые порядки ВСУ, предоставляя им убежище, еду и одежду.

Об этом пишет украинский военный эксперт Константин Машовец в своём телеграм-канале.

"Местное население, которое по сути ещё остаётся непосредственно в тыловой зоне наших бригад, массово способствует врагу и сотрудничает с ним", – написал Машовец.

По его словам, диверсионно-разведывательные группы россиян, остатки штурмовых групп и единичные российские военные "находят не только приют и убежище у местного населения (оставшееся "ждать освободителей"), но и содействие с их стороны".

"Наши "ждуны" переодевают их в гражданскую одежду, размещают и прячут в подвалах, кормят-поят, ведут разведку и т.д." – пишет Машовец.

По его информации, контрразведка в полосе действия одной из бригад ВСУ под Константиновкой ежедневно выявляет от пяти до 12 россиян, которые с помощью местного населения проникли в тыл украинской армии.

"Можно, в этом смысле, упомянуть ещё и Купянск, Покровск, где это явление носило массовый характер. И в подавляющем большинстве случаев все они (россияне - Ред.) находили убежище и укрытие именно у местного населения. Проникать и закрепляться в таком масштабном объёме в нашем тактическом тылу (особенно в пределах более или менее значительных населённых пунктов) противник не мог бы, если бы не встречал там готовых к сотрудничеству "ждунов", – пишет Машовец.

