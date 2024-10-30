Военный эксперт Константин Машовец анализирует причины, почему РФ в последние месяцы удаётся активно продвигаться на фронте.

Он говорит об "изменении всей стратегической парадигмы войны", причиной чего является осознание Москвой ее сильных сторон на поле боя и выстраивание на этой основе российским командованием новой тактики и стратегии ведения войны:

больший мобилизационный потенциал, что позволяет развернуть группировку, большую украинской по количеству сил и средств;

больший финансово-экономический и промышленно-оборонительный потенциал, позволяющий "какое-то время" содержать и обеспечивать функционирование такой группировки;

"геополитический вес" - ядерное оружие и работа спецслужб по всему миру.

"Это дает возможность нашему противнику обеспечивать "минимизацию" помощи со стороны мирового общества Украины и в то же время обеспечивать почти союзнические действия по отношению к себе со стороны целого ряда "не последних в мире" государств", - пишет Машовец.

"В совокупности все это и привело к изменению подходов (стратегии) к ведению войны со стороны Кремля, что и нашло свое отражение и непосредственно, как говорится, на поле боя. От проведения "глубоких, рассекающих ударов" с продвижением в глубь территории, которые на начальном этапе войны заканчивались для противника, как правило, разгромом - к устойчивым позиционным формам организации и ведения боевых действий на протяжении многокилометрового фронта с постоянным и медленным наступательным давлением на украинские позиции за счет преимущества в живой силе и вооружениях почти на всех операционных направлениях", - считает эксперт.

"Противник не боится обменивать своих людей на территории, более того он к этому стремится. Одновременно с этим Украина, в лице ее высшего военно-политического руководства, наоборот, почему-то решила избавиться от удачных и достаточно эффективных децентрализованных методов ведения войны, как это было в 2022 и частично 2023 годах и вернулась к банальным постулатам войны "от рубежа до рубежа", согласно канонам старой, доброй, советской "военной школы". И теперь пытается, в отличие от удачного, начального этапа войны "оборонять каждый клочок" именно в той стратегической парадигме, которую навязал нам противник. Результаты этих изменений мы и наблюдаем сейчас", - пишет Машовец.

Напомним, российские войска приближаются к Курахово с юго-запада.

Война в Украине идет уже 978-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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