Российские войска продолжают приближаться к Курахово с юго-западной стороны, угрожая отрезать город от главной трассы.

По данным военного паблика Deep State, они захватили Новоукраинску и Богоявленку (о чем вчера уже заявляли украинские военные и российские телеграм-каналы).

Со стороны Богоявленки российские войска продвинулись на север и приблизились к Трудовому (украинские военные писали вчера, что штурм села уже начался).

Также, судя по карте DS, практически захвачена Ясная Поляна, от которой по прямой около 11 километров до Константинополя (то есть выхода на "дорогу жизни" в Курахово).

Причем до Константинополя дальше только один населенный пункт - Разлив - уже в непосредственной близости от трассы.

Детальнее смысл боев на этом участке мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 978-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военный паблик Deep State сообщил, что российские войска в Донецкой области продолжают наступать с юга на север - со стороны Угледара и Золотой Нивы. Там они продвинулись у Ясной Поляны, Богоявленки и Екатериновки. Ясная Поляна - это направление на Константинополь, который находится на трассе, ведущей с запада в Курахово.

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