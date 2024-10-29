Россияне захватили поселок Ясная Поляна в Великоновосёлковском районе Донецкой области, расположенный к юго-западу от Курахово.

Об этом сообщает военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной". Таким образом он подтвердил информацию российских телеграм-каналов.

Также военный написал, что в соседней Новоукраинке под контролем ВСУ осталась только северная часть села.

Кроме того, "Мучной" рассказал о продвижении российской армии западнее Богоявленки. По его мнению, маневр направлен на то, чтобы создать угрозу окружения подразделений ВСУ в Новоукраинке.

Ясная Поляна и Новоукраинка - это направление на Константинополь, который находится на трассе, ведущей с запада в Курахово.

Между тем появились видео и фото пожара в Курахово после прилета.

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