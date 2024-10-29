Российские войска продвинулись в трех местах к югу от Курахово - у Ясной Поляны, Богоявленки и Екатериновки.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Севернее Курахово российские войск продвинулась в Новоселидовке.

Курахово является важнейшим центром обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка. Об угрозе смыкающихся ударов с юга и севера, чтобы окружить его, мы рассказывали здесь.

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