Украинский военный сообщил, что армия РФ стремительно ускорила продвижение на кураховском направлении
Армия РФ начала "стремительно двигаться" в направлении посёлков Ясная Поляня и Трудовое на кураховском направлении.
Об этом в своём телеграм-канале сообщает служащий ВСУ с позывным Мучной.
По его словам, "противник атакует и выходит на окраины Поляны и медленно двигается к Трудовому".
Военный считает, что таким способом россияне пытаются перерезать коммуникации Курахово к югу от реки Волчья.
Накануне украинские и российские паблики писали, что бои с войсками РФ уже идут в Ясной Поляне.
Ранее в ВСУ сообщали, что россияне планируют начать охват Курахово с севера, чтобы зайти в тыл позициям его обороны.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Ситуация обострилась сразу на нескольких участках фронта. Deep State сообщает, что российские войска захватили Горняк, взяли под контроль бо́льшую часть Селидово и начали штурм Кураховки. Также было захвачено село Левадное в Запорожской области.
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