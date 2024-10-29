Армия РФ начала "стремительно двигаться" в направлении посёлков Ясная Поляня и Трудовое на кураховском направлении.

Об этом в своём телеграм-канале сообщает служащий ВСУ с позывным Мучной.

По его словам, "противник атакует и выходит на окраины Поляны и медленно двигается к Трудовому".

Военный считает, что таким способом россияне пытаются перерезать коммуникации Курахово к югу от реки Волчья.

Накануне украинские и российские паблики писали, что бои с войсками РФ уже идут в Ясной Поляне.

Ранее в ВСУ сообщали, что россияне планируют начать охват Курахово с севера, чтобы зайти в тыл позициям его обороны.

Война в Украине продолжается 976-й день. Последние новости с ключевыми событиями 28 октября 2024 года – в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Ситуация обострилась сразу на нескольких участках фронта. Deep State сообщает, что российские войска захватили Горняк, взяли под контроль бо́льшую часть Селидово и начали штурм Кураховки. Также было захвачено село Левадное в Запорожской области.

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