КНДР поставила РФ оружия на 5,5 миллиарда долларов. Для сравнения, весь объем производства Северной Кореи оценивается всего в 23,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщает немецкий либеральный Фонд Фридриха Науманна за свободу.

Таким образом, Пхеньян существенно заработал на войне в Украине. И эти доходы могут увеличиться еще на сотни миллионов долларов, если северокорейские войска все-таки примут прямое участие в войне.

Торговля другими товарами между странами также значительно возросла: с 34,4 миллиона долларов в 2023 году до 52,9 миллиона долларов в первой половине 2024 года.

Между тем агентство Bloomberg пишет, что отправка войск КНДР в РФ заставила Запад осознать, что у него "мало вариантов реагирования, не вызывая еще большей эскалации" войны в Украине. Источники издания говорят, что отправка солдат станет "поворотным моментом" в войне, поскольку она становится все более глобальной с большим количеством внешних игроков.

У Запада есть несколько вариантов ответа, но "инструменты остаются теми же, что и всегда", сказано в материале.

Министр иностранных дел Литвы призвал снова вернуться к идее с отправкой западных инструкторов в Украину. Другим вариантом для США было бы снятие ограничений на дальние удары по территории РФ, "но это заставило бы переосмыслить то, что ранее было красной линией для команды Джо Байдена". Третий вариант - позволить союзникам защищать воздушное пространство Украины, против чего ранее также выступали США и руководство НАТО. При этом любое из этих решений вряд ли будет принято до выборов в США, пишет издание.

Напомним, в НАТО впервые подтвердили, что КНДР направила РФ своих солдат для войны против Украины.

Ранее стало известно, что в Курскую область России перебросят пять тысяч солдат из элитного подразделения армии КНДР.