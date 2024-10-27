Глава Офиса президента Андрей Ермак дал интервью итальянской газете Corriere Della Sera.

Издание называет его "Ришелье Зеленского" (кардинал Ришелье в 17 веке был фактическим правителем Франции при короле Людовике XIII).

Основные тезисы Ермака в интервью.

"Украина фактически находится в состоянии войны с Северной Кореей. Солдаты из КНДР в эти дни будут развернуты в Курской области".

В связи с этим Ермак вновь призвал Запад дать больше оружия и снять ограничения на удары дальнобойными ракетами по РФ. При этом глава ОП заявил, что не призывает страны НАТО послать свои войска в Украину.

2. "Мы не боимся победы Трампа! Мы вернулись из США с уверенностью, что ни один из кандидатов не желает позволить Путину победить и военная поддержка Украины будет продолжаться".

3. "Чтобы начать переговоры, нужно вернуться к ситуации, которая была до полномасштабного вторжения РФ. Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года". При этом Ермак сказал, что единственные гарантии безопасности, которые Киев считает реальными - это членство в НАТО. Также он сказал, что Зеленский против "заморозки" войны и каких-либо территориальных компромиссов.

4. "Выборы пройдут сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно дал понять, что хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, равно, как и беженцы за границей".

5. Ермак не дал ответа на вопрос, когда будет проведен второй саммит по Украине. "Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем себя сильными и поддерживаемыми также глобальным югом для переговоров с Россией", - сказал Ермак. На уточняющий вопрос журналиста значит ли это, что конференция перенесена на следующий год, он ответил так: "мы не знаем, мы сделаем это, когда будут условия, надеюсь, как можно скорее".

Напомним, Ермак уже заявлял, что Украина не готова на мир с потерей территорий.