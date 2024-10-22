Украина готова обсуждать только те варианты мирного соглашения, в которых будет прописана территориальная целостность страны.

Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак в колонке для финской Hufvudstadsbladet.

"Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов разрешения конфликта при условии, что они поддерживают территориальную целостность Украины, незыблемость ее границ и полный суверенитет", – заявил Ермак.

Он добавил, что "Украина как жертва агрессии не может принять никаких изменений, которые угрожают ее существованию".

Напомним, ранее некоторые западные СМИ сообщили, что Киев готов остановить войну по линии фронта в обмен на вступление оставшейся части Украины в НАТО.

Владимир Зеленский подтвердил, что такую схему предлагают некоторые чиновники стран Альянса, но Киев с ней не согласен.

Война в Украине идет уже 970-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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