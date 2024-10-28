Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что КНДР направила своих солдат в Россию и в настоящее время они участвуют в войне против Украины в Курской области.

Об этом он заявил в штаб-квартире Альянса по итогам встречи членов Североатлантического Совета с высокопоставленными представителями национальной разведки Южной Кореи.

"Войска Северной Кореи привлечены в Курской области, что само по себе указывает на значительную эскалацию войны. Речь идет о еще одном пробеле в документах про безопасность НАТО", - заявил генсеке.

Отметим, что о качестве северокорейских солдат, отправленных в РФ, поступает противоречивая информация.

The Wall Street Journal пишет, что это молодые, физически слабые бойцы, ранее не покидавшие КНДР и плохо подготовленные к ведению боевых действий на равнинной местности, а не в горах корейского полуострова.

Ранее NYT писало, что переброшены были солдаты элитного подразделения Корейской народной армии.

Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко считает, что на Западе "заинтересованы в том, чтобы приуменьшить ситуацию, чтобы ничего самим не делать", но это "ложный путь".

Он призывает серьезно относится к этим бойцам, поскольку они будут сперва обучены россиянами, а затем за несколько месяцев получат и боевой опыт на войне.

Война в Украине идет уже 976-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 октября 2024 года в обновляемом онлайне.