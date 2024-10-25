Вторая группа северокорейских военных в ближайшее время отправится в Россию.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы южнокорейской разведки, которыми Сеул поделился с союзниками ранее на этой неделе.

Согласно этим документам, первая группа из 1 500 элитных бойцов спецназа уже проходит подготовку на Дальнем Востоке России в рамках запланированного развертывания около 10 тысяч северокорейских солдат.

Там также изложены подробности поставок оружия из КНДР для поддержки военных действий России против Украины.

По данным Сеула, с августа прошлого года Пхеньян отправил около 8 млн 122-мм и 152-мм снарядов, а также ракеты и противотанковое оружие.

По данным источников Bloomberg, Южная Корея представит часть разведданных должностным лицам НАТО в понедельник, 28 октября

Возможности для ответа со стороны Альянса ограничены, говорят собеседники агентства, но могут включать усиление поддержки Киева и развитие партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, по данным украинской разведки, в России находится 12 тысяч военнослужащих из КНДР, часть из них, пройдя подготовку на восточных полигонах, уже направилась в Курскую область.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что около 11 тысяч солдат из КНДР заканчивают подготовку в РФ и смогут воевать против Украины с 1 ноября.