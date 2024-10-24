Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) уже перебросила в Россию 12 тысяч солдат. Часть из них находятся в Курской области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

По данным военной разведки, подготовка прибывших солдат КНДР проходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке РФ.

"На слаживание военных из Северной Кореи, которых Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель", - добавили в ГУР.

Ранее США заявили, что "обладают информацией" о прибытии в РФ трех тысяч северокорейских военных, но не подтверждали, что они отправлены на войну с Украиной.

В свою очередь глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что около 11 тысяч солдат из КНДР заканчивают подготовку в РФ и смогут воевать против Украины с 1 ноября.

Между тем КНДР назвала "беспочвенными слухами" заявления об отправке своих войск для участия в войне на стороне РФ.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.