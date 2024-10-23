Соединенные Штаты обладают информацией о прибытии в Россию трех тысяч северокорейских военных.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Северная Корея отправила как минимум три тысячи солдат в восточную часть России. По нашей оценке, эти солдаты на корабле прибыли из Северной Кореи во Владивосток, затем в различные тренировочные части восточной России, где они сейчас проходят обучение", - сказал Кирби.

При этом он уточнил, что США не обладают информацией о том, будут ли находящиеся в РФ военные из КНДР участвовать в войне в Украине.

Напомним, сегодня министр обороны США Ллойд Остин заявил о присутствии войск Северной Кореи в России. Таким образом, на Западе впервые подтвердили прибытие северокорейских войск в РФ.

А накануне глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что первые подразделения Северной Кореи прибудут в Курскую область уже сегодня.

Ранее в НАТО не раз утверждали, что у них нет доказательств привлечения войск Северной Кореи в войну против Украины на стороне Москвы.