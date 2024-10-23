Министр обороны США Ллойд Остин заявил о присутствии войск Северной Кореи в России. Таким образом, на Западе впервые подтвердили прибытие северокорейских войск в РФ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР. Что именно они делают? Это еще предстоит выяснить. Это то, в чем нам нужно разобраться", — заявил Остин журналистам в Риме.

Какие именно доказательства он имеет в виду, глава Пентагона не уточнил.

Reuters также приводит заявление члена парламентского комитета Южной Кореи по разведке Пак Сон Вона о том, что Северная Корея удвоила количество своих солдат в РФ до 3000. По данным Сеула, Пхеньян обещал Кремлю предоставить в общей сложности около 10 тысяч военных, развертывание которых, как ожидается, будет завершено к декабрю. Они должны помочь РФ в войне против Украины.

"Похоже, что войска сейчас рассредоточены по нескольким учебным полигонам в России и адаптируются к местным условиям", - сказал Пак Сон Вон.

Между тем проект Главного управления разведки Украины "Хочу жить" записал видео на корейском языке с обращением к военным КНДР, которые, как заявляют в ГУР, скоро присоединятся к войне с Украиной. В ролике показан "новый лагерь для содержания военнопленных из Северной Кореи".

"В ближайшее время сюда поступят первые северокорейские оккупанты", - говорит голос за кадром.

Видео содержит описание хороших условий содержания в лагере: раздельные кровати, теплые комнаты, трехразовое питание.

Вчера глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что первые подразделения Северной Кореи прибудут в Курскую область уже сегодня.

Тем временем в НАТО не раз утверждали, что у них нет доказательств привлечения войск Северной Кореи в войну против Украине на стороне Москвы.