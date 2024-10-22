Первые подразделения Северной Кореи прибудут в Курскую область РФ завтра, 23 октября.

Об заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов изданию War Zone.

"Завтра ждем первые подразделения на Курском направлении", – сообщил Буданов.

Численность контингента КНДР и его оснащение, пока неясно.

"Увидим через пару дней", – добавил главный разведчик.

Тем временем высокопоставленный представитель Североатлантического альянса сообщил изданию Economist, что не может подтвердить сообщения об отправке военных КНДР на фронт, добавив, что Альянс пока не увидел признаков "крупномасштабных" перемещений по направлению к линии соприкосновения в Украине.

Напомним, НАТО ждёт информации от Южной Кореи, чтобы подтвердить участие войск КНДР в войне с Украиной.

"На данный момент я не могу этого подтвердить, прежде чем мы получим обновлённую информацию от Южной Кореи в начале следующей недели", – сказал Марк Рютте.

Ранее украинская разведка сообщила Владимиру Зеленскому, что Россия готовит две бригады военных из Северной Кореи.

"Мы ожидаем жёсткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами", – прокомментировал президент.