Южная Корея рассматривает план отправки в Украину военного и разведывательного персонала в ответ на отправку КНДР в Россию своих бойцов, о которых пишут СМИ и заявляют власти Киева.

Об этом пишет Newsweek.

Издание сообщает, что в случае отправки южнокорейские военные в Украине будут допрашивать и помогать с переводом, если ВСУ возьмут в плен северокорейцев. Они также будут делиться опытом в военной тактике, накопленным во время операций КНДР.

В последнее время много говорят об отправке в Украину сил из КНДР или об участии корейских специалистов в войне на стороне РФ. Так, британская газета The Telegraph сообщила, что Северная Корея может направить в помощь россиянам для войны с Украиной свои Силы специальных операций.

О том, что Северная Корея намерена отправить военный контингент в помощь Москве, не раз говорил и Владимир Зеленский.

Однако глава Пентагона Ллойд Остин вчера заявил, что не может подтвердить информацию о размещении северокорейских войск в России для отправки в Украину. Он отметил, что такой шаг вызовет беспокойство, если окажется правдой.