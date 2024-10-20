Глава Пентагона Ллойд Остин не может подтвердить информацию о размещении северокорейских войск в России для отправки в Украину.

Об этом пишет Reuters.

Он отметил, что такой шаг вызовет беспокойство, если окажется правдой.

Разведывательное агентство Южной Кореи сообщило в пятницу, что КНДР отправила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток России для обучения и акклиматизации на местных военных базах. Агентство предполагает, что далее они будут задействованы в боевых действиях на войне в Украине.

Ранее центр по борьбе с фейками при Минкульте Украины публиковал видео солдат КНДР в России. А глава ГУР Буданов заявил, что подготовлены будут 11 тысяч солдат КНДР.

Война в Украине идет уже 968-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.