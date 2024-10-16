Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что около 1,4 миллиона молодых людей подали заявки на вступление в армию или возвращение в армию на этой неделе. Это произошло на фоне обвинений со стороны КНДР Сеула в провокационном вторжении дронов, которое поставило "напряженную ситуацию на грань войны".

Об этом передает Reuters.

Молодые люди, включая студентов и должностных лиц молодежной лиги, подписавшие петиции о вступлении в армию, полны решимости сражаться в "священной войне за уничтожение врага оружием революции", написало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На фотографиях, опубликованных ЦТАК, мужчины подписывают некие бумаги.

"Если начнется война, Республика Корея будет стерта с карты. Поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию", — говорится в пресс-релизе ЦТАК.

Как пишет Reuters, ранее Северная Корея уже делала похожие заявления о молодых людях, которые спешат записаться в армию в период повышенной напряженности. В прошлом году государственные СМИ сообщили о 800 000 ее граждан, добровольно присоединившихся к армии, чтобы сражаться против США. А в 2017 году сообщалось, что почти 3,5 миллиона рабочих, членов партии и солдат добровольно вызвались служить.

По данным Международного института стратегических исследований, в Северной Корее насчитывается 1,28 миллиона действующих солдат и около 600 000 резервистов, в том числе 5,7 миллиона резервистов Рабоче-крестьянской Красной гвардии среди множества невооруженных подразделений.

Между тем в Украине продолжают делать заявления о якобы участии Северной Кореи в войне. Украинские СМИ со ссылкой на ГУР написали, что Россия на Дальнем Востоке готовит более 10 тысяч северокорейских военных для участия в войне против Украины. По их данным, военных из КНДР готовят к переброске в приграничные с Украиной районы РФ, а также ими будут заменять российских солдат, подлежащих ротации.

Вчера в Южной Корее сообщили, что КНДР подорвала дороги, которые соединяют две страны.

Как мы писали, на Банковой в последнее время не раз заявляли, что Северная Корея участвует в войне против Украины.