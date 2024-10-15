Южная Корея заявляет, что КНДР подорвала дороги, которые соединяют северную Корею с южной. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Речь об участках двух автодорог на западе и востоке страны.

"Северная Корея взорвала участки дорог Кёнги и Тонхэ к северу от военной демаркационной линии около полудня", - цитирует агентство генштаб Южной Кореи.

Вскоре было опубликовано видео подрыва дороги. Как пишет корреспондент CNN Майк Валерио, видео опубликовал Сеул.

О том, что КНДР готовится к подрыву дорог, власти южной части полуострова сообщали еще вчера. В Пхеньяне же заявляли, что из-за угрозы нападения Южной Кореи планируют перекрыть все автомобильные и железные дороги, ведущие на юг.

Северокорейские государственные СМИ пишут, что глава КНДР Ким Чен Ын провел совещание с военными и силовиками, на котором заслушал доклады о "серьезной провокации нарушения суверенитета" и плане ответных военных действий.

Ранее Пхеньян обвинил Сеул в запуске беспилотников в направлении Северной Кореи.

Напомним, весной СМИ писали, что в Белом доме ожидают, что КНДР может начать боевые действия в октябре.