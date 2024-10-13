Участие военных КНДР в войне в Украине на стороне РФ может привести к прорыву фронта российскими войсками.

Такое мнение в соцсети Х высказал волонтёр Тарас Чмут, комментируя информацию о том, что несколько тысяч солдат из КНДР сейчас проходят подготовку в РФ.

"КНДР может стать серьёзным игроком в нашей войне. Кроме 70% внешних поставок боеприпасов здесь ещё может быть большой мобилизационный ресурс: одномоментное усиление какого-то участка фронта примерно 10 тысячами подготовленных военных на фоне тотального кризиса в ВСУ может привести к прорыву фронта с выходом на оперативное пространство. Как это бывает, мы прекрасно видели в Харьковской области в 2022 году", – написал Чмут.

Мы сообщали о том, что тысячи солдат из Северной Кореи проходят подготовку в РФ и могут быть отправлены в Украину.

Также западные СМИ писали, что военные инженеры из КНДР помогают армии России бить баллистическими ракетами по Украине.

Война в Украине идет уже 963-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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